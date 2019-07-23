Чешские политики комментируют избрание Бориса Джонсона главой британских консерваторов

Избрание новым председателем Консервативной партии и британским премьером Бориса Джонсона означает большую вероятность так называемого жесткого Брексита, то есть выхода Великобритании из состава ЕС без заключения взаимного соглашения. Так прокомментировал грядущую смену на посту главы британского правительства министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Важно, чтобы оставшиеся 27 членов ЕС придерживались единой позиции, заявил далее министр. Премьер Андрей Бабиш высказал в этой связи надежду, что Борис Джонсон, ознакомившись со всеми деталями процесса, возможно пересмотрит свой подход (к выходу Британии из состава ЕС без договора). Оба чешских политика пожелали будущему главе британского правительства успехов на новом посту.