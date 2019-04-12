Чешские политики и предприниматели по-разному реагируют на отсрочку Брексита

«Мы избежали "жесткого Брексита" без заключения договора, и 27 членов ЕС дали Великобритании дополнительное время для получения большинства голосов в британском парламенте для упорядоченного выхода, который в интересах Чехии, Великобритании и Европы», – прокомментировал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек решение саммита ЕС о продлении до 31 октября 2019 г. срока выхода Великобритании из состава Евросоюза.

При этом председатель Комитета по внешней политике парламента Любомир Заоралек и зампредседателя партии «пиратов» Микулаш Пекса охарактеризовали решение саммита ЕС как «половинчатое».

Премьер Андрей Бабиш по итогам саммита сообщил журналистам, что решение об отсрочки дает достаточно времени на то, чтобы «Великобритания решила, чего она, собственно, хочет от выхода из ЕС».

Пресс-секретарь Союза промышленности и торговли ЧР Эва Величкова сообщила, что «неопределенность и отсрочки увеличивают расходы компаний». Подготовка к Брекситу уже обошлась в десятки миллионов крон; чешские компании сворачивают инвестиции в Великобритании и ищут альтернативные рынки.