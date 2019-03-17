Чешские политики говорят о проевропейской ориентации главных претендентов на пост президента Словакии

Большинство чешских политиков, комментирующих итоги первого тура словацких президентских выборов, оценивают европейскую и прозападную ориентацию двух вышедших в финал претендентов – Зузаны Чапутовой (победитель первого тура) и Мароша Шевчовича. Об этом, например, заявили представители чешской парламентской партии ТОП 09 Маркета Адамова (заместитель председателя) и Мирослав Калоусек (глава парламентской фракции). По мнению руководителя МИД Чехии Томаша Петршичека (социал-демократ), во второй тур словацких президентских выборов вышли кандидаты, являющиеся гарантами осуществления борьбы с экстремизмом и ненавистью. Ян Липавский, представляющий «Пиратскую партию», заявляет об успехе либеральной политики и однозначной проевропейской ориентации Словацкой Республики.

В связи с лидерством Зузаны Чапутовой, набравшей в первом туре словацких выборов более 40% голосов, евродепутат от чешской партии гражданских демократов Ян Заградил говорит о новом феномене, «вибрирующем всей Европой в условиях кризиса существующих политических структур»: «Существует спрос на «людей не отсюда». Спрос на тех, кто создает впечатление, что он не имеет отношения к тому, что происходило в до сих пор и что он может все исправить».

Глава движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура называет лидера президентской гонки Зузану Чапутову «активисткой», поддерживающей «ликвидацию суверенитета национальных европейских государств».

Чешский президент Милош Земан, по заявлению своего пресс-секретаря, намерен высказаться лишь по поводу окончательных президентских выборов в Словакии.