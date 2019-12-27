Чешские политические планы на 2020 год

Одной из основных задач внешней политики Чехии в 2020 году станет председательство в Вышеградской группе (V4), куда также входят Словакия, Польша и Венгрия. В области сотрудничества в рамках ЕС намечены переговоры о долгосрочном финансовом рамочном плане Евросоюза на 2021–2027 годы, а также о дальнейших дипломатических и экономических отношениях с Великобританией после ее выхода из ЕС. МИД ЧР в следующем году планирует открыть новое посольство в Сингапуре.

Чешская Республика переняла председательство в V4 в середине 2019 года и возглавит группу до конца июня 2020 года. Одной из первоочередных задач будет преодоление разногласий с другими странами ЕС и поиск союзников для продвижения вопросов, важных для Вышеградской четверки, в первую очередь, распределение потока мигрантов.