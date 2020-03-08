Чешские полицейские направлены в Грецию для охраны внешних границ ЕС

Восемь чешских полицейских, которые будут нести службу в рамках подразделений Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex), отправились в Грецию. Их основной миссией станет охрана турецко-греческих границ.

Чешские полицейские будут работать на южных границах ЕС в течение двух месяцев. По словам полицейского президента ЧР, численность чешского контингента может в ближайшие дни увеличиться.

Согласно источникам в греческом правительстве, местная полиция пресекла около 7 тыс. попыток незаконного проникновения на территорию страны. Задержаны 24 человека, преимущественно выходцы из Пакистана и Афганистана.