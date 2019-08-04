Чешские полицейские летом помогают землякам за рубежом

Уже в течение десяти лет на помощь отдыхающим в Хорватии туристам приходят чешские полицейские. В летний сезон они служат вблизи городов Омиш, Шибеник и Сплит, куда традиционно приезжает много их земляков. Чешские и словацкие туристы могут обратиться к стражам порядка, которые общаются с ними на родном языке, в случае ДТП, потере документов, розыске близких и в ряде других осложнений.

Как сообщила «Чешскому Радио» пресс-секретарь Полицейской службы ЧР Ленка Синкорова, за один сезон полицейским приходится решать порядка 400 дел либо правонарушений. Помощь чешских коллег ценят и полицейские Хорватии.

Аналогичную помощь оказывают чехи также на нескольких местах Болгарии, включая Несебр.