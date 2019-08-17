Чешские полевки попали в обеденное меню аистов, совершавших перелет в Африку

Антон Каймаков
17-08-2019
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Чрезмерно размножившиеся полевки, полчища которых в этом году уничтожают урожай чешских земледельцев, привлекли аистов, направлявшихся в Африку. На полях в Моравии орнитологи наблюдают множество стай, насчитывающие более 200 птиц каждое. Аисты вылавливают грызунов буквально набегу, передвигаясь вслед за распахивающими поля тракторами.

Специалисты подчеркивают, что такого большого скопления аистов в этом регионе Чешской Республики они уже не наблюдали в течении нескольких лет. Обычно появляющиеся в Моравии стаи этого вида пернатых насчитывают от 20 до 30 птиц. В этом году все иначе. На полях у городов Оломоуц, Пршеров и Простейов специалисты наблюдают за стаями аистов, состоящими из сотен особей. На поле у селения Кожушаны –Тажалы, например, полевками решило подкрепиться сразу 246 аистов.

 
 
 
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