Чешские полевки попали в обеденное меню аистов, совершавших перелет в Африку

Чрезмерно размножившиеся полевки, полчища которых в этом году уничтожают урожай чешских земледельцев, привлекли аистов, направлявшихся в Африку. На полях в Моравии орнитологи наблюдают множество стай, насчитывающие более 200 птиц каждое. Аисты вылавливают грызунов буквально набегу, передвигаясь вслед за распахивающими поля тракторами.

Специалисты подчеркивают, что такого большого скопления аистов в этом регионе Чешской Республики они уже не наблюдали в течении нескольких лет. Обычно появляющиеся в Моравии стаи этого вида пернатых насчитывают от 20 до 30 птиц. В этом году все иначе. На полях у городов Оломоуц, Пршеров и Простейов специалисты наблюдают за стаями аистов, состоящими из сотен особей. На поле у селения Кожушаны –Тажалы, например, полевками решило подкрепиться сразу 246 аистов.