Чешские поэзиоматы декламируют стихи в Нью-Йорке, Маниле и других городах мира

Чешское изобретение – поэзиомат, т.е. автомат, декламирующий стихи, появился также на улицах столиц США и Филиппин. Своего рода джук-боксы, которые «читают» стихи, уже с конца октября предлагают прохожим поэзию битников Аллена Гинзберга, Грегори Корсо и других авторов. В Маниле в свою очередь любители поэзии могут услышать из поэзиомата стихи выдающихся филиппинских поэтов, а также чешских – Ярослава Сейферта, Витезслава Незвала, Антонина Совы в переводе на английский и филиппинский языки.

Об этом Чешскому информационному агентству ЧТК сообщила представитель данного проекта, инициированного владельцем пражского кафе Ондржеем Кобзой. Кобза ранее установил свое новшество в Белфасте, Берлине, Брюсселе, Лодзи, Софии, а в следующем году планирует разместить аналогичные автоматы во Вьетнаме и Чикаго.