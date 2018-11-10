Чешские поэзиоматы декламируют стихи в Нью-Йорке, Маниле и других городах мира

Лорета Вашкова
10-11-2018
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Чешское изобретение – поэзиомат, т.е. автомат, декламирующий стихи, появился также на улицах столиц США и Филиппин. Своего рода джук-боксы, которые «читают» стихи, уже с конца октября предлагают прохожим поэзию битников Аллена Гинзберга, Грегори Корсо и других авторов. В Маниле в свою очередь любители поэзии могут услышать из поэзиомата стихи выдающихся филиппинских поэтов, а также чешских – Ярослава Сейферта, Витезслава Незвала, Антонина Совы в переводе на английский и филиппинский языки.

Об этом Чешскому информационному агентству ЧТК сообщила представитель данного проекта, инициированного владельцем пражского кафе Ондржеем Кобзой. Кобза ранее установил свое новшество в Белфасте, Берлине, Брюсселе, Лодзи, Софии, а в следующем году планирует разместить аналогичные автоматы во Вьетнаме и Чикаго.

 
 
 
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