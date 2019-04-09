Чешские пивзаводы установили новый рекорд

Антон Каймаков
09-04-2019
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Пивоваренные фирмы Чешской Республики в 2018 году произвели рекордный объем своей продукции. Всего было сварено 21,3 миллиона гектолитров пива. Рост, обеспеченный в первую очередь за счет экспортных поставок, составил 4,7%. Объемы поставок пива заграничным заказчикам увеличились на 11,8%. На 2,9% выросло также и внутренне потребление пива. Информацию СМИ предоставил Чешский союз пивоварен и солодовен.

В 2018 году рос экспорт чешского пива в Германию и Словакию – на 14%, в Венгрию – на 60%, а также в Россию – 54%.

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