Чешские пивзаводы установили новый рекорд

Пивоваренные фирмы Чешской Республики в 2018 году произвели рекордный объем своей продукции. Всего было сварено 21,3 миллиона гектолитров пива. Рост, обеспеченный в первую очередь за счет экспортных поставок, составил 4,7%. Объемы поставок пива заграничным заказчикам увеличились на 11,8%. На 2,9% выросло также и внутренне потребление пива. Информацию СМИ предоставил Чешский союз пивоварен и солодовен.

В 2018 году рос экспорт чешского пива в Германию и Словакию – на 14%, в Венгрию – на 60%, а также в Россию – 54%.