Чешские «пираты» в Европарламенте войдут во фракцию «зеленых»

Три депутата от Чешской пиратской партии, получившие кресла в Европейском парламенте, с наибольшей вероятностью присоединятся к одной из фракций «зеленых» – «Зеленые — Европейский свободный альянс» (Greens/EFA). 30 мая чешские «пираты» уже приняли участие в заседании Greens/EFA, однако пока не подтвердили свое вступление подписанием соответствующих документов.

«Мы не можем принять подобное решение самостоятельно - это должен одобрить наш общереспубликанский комитет», – объяснил один из евродепутатов от «пиратов» Микулаш Пекса. Формирование фракций в Европарламенте будет проходить до 21 июня 2019 г.