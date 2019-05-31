Чешские «пираты» в Европарламенте войдут во фракцию «зеленых»

Катерина Айзпурвит
31-05-2019
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Три депутата от Чешской пиратской партии, получившие кресла в Европейском парламенте, с наибольшей вероятностью присоединятся к одной из фракций «зеленых» – «Зеленые — Европейский свободный альянс» (Greens/EFA). 30 мая чешские «пираты» уже приняли участие в заседании Greens/EFA, однако пока не подтвердили свое вступление подписанием соответствующих документов.

«Мы не можем принять подобное решение самостоятельно - это должен одобрить наш общереспубликанский комитет», – объяснил один из евродепутатов от «пиратов» Микулаш Пекса. Формирование фракций в Европарламенте будет проходить до 21 июня 2019 г.

 
 
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