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Чешские «пираты» призвали британские власти оказать помощь Джулиану Ассанжу

Тимур Кашапов
28-11-2019
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Председатель Пиратской партии Иван Бартош направил письмо послу Великобритании в Чехии Нику Арчеру с просьбой оказать медицинскую помощь основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который испытывает проблемы со здоровьем. В письме, которые подписали депутаты и евродепутаты от Пиратской партии, содержится также призыв к британским властям не выдавать Ассанжа США, где ему грозит «политическое преследование».

«Мы считаем, что Джулиан Ассанж нуждается в медицинской помощи, а не в содержании за решеткой», - сказал Бартош после встречи с послом Великобритании. «Пираты» присоединились к призыву более 60 врачей, которые таким образом отреагировали на сообщения СМИ о тревожном физическом и психическом состоянии Ассанжа.

 
 
 
 
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