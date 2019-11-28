Чешские «пираты» призвали британские власти оказать помощь Джулиану Ассанжу

Председатель Пиратской партии Иван Бартош направил письмо послу Великобритании в Чехии Нику Арчеру с просьбой оказать медицинскую помощь основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который испытывает проблемы со здоровьем. В письме, которые подписали депутаты и евродепутаты от Пиратской партии, содержится также призыв к британским властям не выдавать Ассанжа США, где ему грозит «политическое преследование».

«Мы считаем, что Джулиан Ассанж нуждается в медицинской помощи, а не в содержании за решеткой», - сказал Бартош после встречи с послом Великобритании. «Пираты» присоединились к призыву более 60 врачей, которые таким образом отреагировали на сообщения СМИ о тревожном физическом и психическом состоянии Ассанжа.