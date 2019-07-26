Чешские пилоты переправляли кокаин из Южной Америки в Европу

В ходе международной операции, нацеленной против балканской наркомафии, полиция задержала двоих чешских пилотов, переправлявших, по мнению стражей порядка, кокаин из Южной Америки в Европу на борту частных самолетов. На своем сайте в четверг об этом сообщил чешский Национальный центр по борьбе с наркотиками. В целом задержаны шестнадцать лиц, одиннадцать из них в Европе, пятеро в Гонконге.

Во время обысков было найдено свыше тонны кокаина и два миллиона евро (51 млн крон) наличными. Oперацию под кодовым названием Familia, проводимую в рамках реализации европейской стратегии противодействия контрабанде в балканском наркокоридоре, координировал Eвропол и американское aгентство DEA. Расследование, начавшееся в начале 2018 года по инициативе хорватской полиции, показало, что балканские торговцы кокаином действовали не только в Европе и Южной Америке, но и в Азии, а именно в Гонконге и Макао.

В 2018 и 2019 гг. злоумышленники осуществили несколько полетов из Южной Америки на старый континент, в связи с чем был проведен тщательный мониторинг действий двух чешских пилотов. Они обеспечивали фиктивных пассажиров, однако в итоге вместо людей переправляли кокаин. Один из пилотов был задержан вместе с другими подозреваемыми лицами в мае при перевозке кокаина из Уругвая через территорию Франции и Швейцарии. 600 кг кокаина было упаковано в двадцать один чемодан.

Второго пилота арестовали прямо в Чехии, причем в ходе домашнего обыска полицейские изъяли у него почти миллион евро, сообщил Национальный центр по борьбе с наркотиками. Задержаны были также подозреваемые в связи с наркобизнесом лица в Сербии и Хорватии. Партию в объеме 421 кг кокаина полиции удалось перехватить также в Гонконге.