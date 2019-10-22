Чешские парламентарии oсудили антисемитизм и поддержали Израиль

Нижняя палата парламента ЧР приняла резолюцию, осуждающую антисемитизм и отвергающую попытки ставить под сомнение само право Израиля на существование и оборону. Народные избранники также дистанцируются от призывов к бойкоту Израиля.

По мнению инициатора парламентского заседания об усилении антисемитизма Яна Бартошека от партии христианских демократов, нижняя палата дала понять, что «Чешская Республика стоит на стороне своих союзников и своего партнера на Ближнем Востоке».

Парламентарии призвали чешское правительство решительно выступать против любых форм антисемитизма. По мнению депутатов, в рамках принятой резолюции чешское правительство должно выступать против финансовой поддержки движений, призывающих к бойкоту Израиля.