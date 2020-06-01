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Чешские отели меняют стратегию, ориентируются на отечественных клиентов

Антон Каймаков
01-06-2020
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Владельцы чешские гостиниц и пансионатов, в первую очередь в Праге и других туристических центрах страны, лишившиеся из-за эпидемии коронавируса иностранных гостей, ныне ориентируются на отечественных клиентов. Предложение отелей начинает пестрить заявлениями о скидках на проживание и о выгодных пакетах услуг.

По мнению президента Ассоциации отелей и ресторанов Вацлава Старека, однако, пространства для действительно серьезного снижения цен в гостиницах не так уж много. Он обращает внимание на то, что цены в чешских отелях международного уровня и так ниже, чем в других странах, например, в австрийской Вене, в среднем на 10 евро. По мнению Старека, удешевление будет лишь краткосрочным.

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