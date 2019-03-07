Чешские операторы мобильной связи – одним из самых прибыльных в Европе

Тимур Кашапов
07-03-2019
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Чешские операторы мобильной связи O2, T-Mobile и Vodafone являются одними из самых прибыльных в Европе. Об этом пишет газета Hospodářské noviny. Издание сравнивает основные финансовые показатели трех чешских и 13 других европейских операторов, которые являются публичными компаниями и чьи экономические результаты находятся в свободном доступе.

Одним из основных показателей, которое изучало издание, является соотношение налогооблагаемой прибыли компании и стоимости ее активов. Здесь наиболее успешным европейским оператором является чешский O2, стоимость имущества которого выросло в 2018 году на 36 процентов. У Vodafone рост в прошлом году составил 17 процентов (четвертый показатель в Европе), у T-Mobile – 14 процентов (пятое место в Европе). Hospodářské noviny подчеркивает, что такими результатами не могут похвастаться даже материнские компании чешских операторов. Капитализация британского Vodafone в минувшем году выросла на 6 процентов, немецкого Deutsche Telekom – на семь.

Тимур Кашапов
07-03-2019
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