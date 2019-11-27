Чешские онкологи хотят добиться от Минтруда улучшения условий для своих пациентов

Oнкологи намерены провести с Министерством труда и социальных дел переговоры об улучшении условий для своих пациентов, оказавшихся на больничном либо на пенсии по инвалидности. В повестке грядущей встречи также обсуждение отношений сотрудничества между врачами и больными, что в случае онкозаболеваний является весьма важным для пациента.

Семинары такой направленности ежегодно посещают тысячи медиков, сообщила председатель Чешского онкологического общества им. Я. Э. Пуркине Яна Праузова. «Необходимым профессиональным качеством для онколога должна быть способность к эмпатии, однако в 1980-е годы мы не только не умели правильно задавать некоторые вопросы пациентам, но и не могли себе этого позволить», - рассказала сотрудница Альянса женщин с раком молочной железы Эва Кнаппова.

Раком в Чехии ежегодно заболевает около 90000 человек.