Чешские нанотехнологические производственные фирмы получат поддержку МИД Чехии

Глава внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек, посетивший в пятницу в Устецком крае две фирмы, занимающиеся производством нановолокна и нанотекстиля, обещал компаниям нанотехнологического сектора помощь МИД в поиске заграничных заказов. Целый ряд фирм упомянутого профиля в период эпидемии коронавируса наладили или расширили выпуск защитных средств для медиков. По мнению министра, такие фирмы заслуживают, чтобы им помогли в дальнейшем развитии их деятельности.
С целью поддержки отечественных производственных компаний МИД Чехии сразу после введения Чрезвычайного положения, связанного с эпидемией коронавируса, ввел в действие программу «Кризисный пакет», которой могут воспользоваться чешские фирмы-экспортеры.
Испанский грипп – смертоноснее, чем война
Премьер Чехии обратился к палате депутатов с просьбой продлить ЧП
Чешское правительство облегчило некоторые правила карантина
В Москве нацболы напали на посольство Чехии в отместку за демонтаж пражского памятника Коневу
Эпидемиолог: От коронавируса нужно защитить группу риска; остальные должны выработать иммунитет