Архив передач

Чешские нанотехнологические производственные фирмы получат поддержку МИД Чехии

Антон Каймаков
18-04-2020
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Глава внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек, посетивший в пятницу в Устецком крае две фирмы, занимающиеся производством нановолокна и нанотекстиля, обещал компаниям нанотехнологического сектора помощь МИД в поиске заграничных заказов. Целый ряд фирм упомянутого профиля в период эпидемии коронавируса наладили или расширили выпуск защитных средств для медиков. По мнению министра, такие фирмы заслуживают, чтобы им помогли в дальнейшем развитии их деятельности.

С целью поддержки отечественных производственных компаний МИД Чехии сразу после введения Чрезвычайного положения, связанного с эпидемией коронавируса, ввел в действие программу «Кризисный пакет», которой могут воспользоваться чешские фирмы-экспортеры.

 
 
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