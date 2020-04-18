Чешские нанотехнологические производственные фирмы получат поддержку МИД Чехии

Глава внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек, посетивший в пятницу в Устецком крае две фирмы, занимающиеся производством нановолокна и нанотекстиля, обещал компаниям нанотехнологического сектора помощь МИД в поиске заграничных заказов. Целый ряд фирм упомянутого профиля в период эпидемии коронавируса наладили или расширили выпуск защитных средств для медиков. По мнению министра, такие фирмы заслуживают, чтобы им помогли в дальнейшем развитии их деятельности.

С целью поддержки отечественных производственных компаний МИД Чехии сразу после введения Чрезвычайного положения, связанного с эпидемией коронавируса, ввел в действие программу «Кризисный пакет», которой могут воспользоваться чешские фирмы-экспортеры.