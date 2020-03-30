Архив передач

Чешские музыканты проводят концерты живой музыки в режиме онлайн и собирают средства для больниц

Катерина Айзпурвит
30-03-2020
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В дни, когда из-за карантина зрители лишены возможности посещать театры и концертные залы, чешские музыканты исполняют живую музыку в режиме онлайн и готовят для зрителей видеоклипы своих выступлений. Некоторые музыкальные коллективы подключились к благотворительному сбору средств на приобретение масок, респираторов и дезинфицирующих веществ. Концерт музыкантов «Помогаем вместе с Чешской филармонией», состоявшийся в субботу, 28 марта, позволил собрать для больниц более 4,5 млн крон. Пражский симфонический оркестр провел сбор денег на покупку оборудования для одной из пражских больниц, которое будет востребовано и после окончания эпидемии.

 
 
 
 
 
 
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