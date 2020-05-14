Архив передач

Чешские компании произвели более 9 мил.литров дезинфекции Anti-COVID

Ирина Ручкина
14-05-2020
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За последние шесть недель чешскими компаниями было произведено более девяти миллионов литров дезинфицирующего средства для рук Anti-COVID. Всего в производстве задействовано 33 компании. Об этом в четверг, 14 мая, на своем официальном сайте сообщило Министерств промышленности и торговли Чешской Республики. В середине марта на чешском рынке из-за пандемии коронавируса и введенных мер безопасности полностью закончились дезинфицирующие средства. Впоследствии чешские компании начали производить дезинфекцию с составом, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

На сайте Министерства промышленности и торговли говорится, что произведенное дезинфицирующее средство Anti-COVID будет продаваться до середины августа. Согласно первоначальному плану продажа дезинфекции должна была закончится в середине мая, однако этот срок был продлен в соответствии с указаниями министерства здравоохранения и Центрального кризисного штаба.

Ирина Ручкина
14-05-2020
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