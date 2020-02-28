Архив передач

Чешские компании примут участие в агропромышленной выставке в Уфе

Тимур Кашапов
28-02-2020
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Чехия будет вновь представлена на российской Международной выставке «АгроКомплекс». В экспозиции одной из крупнейших агровыставок страны примут участие 14 чешских фирм, в том числе Farmet, Kovobel, TEFCO CZ, CVS-Czech Breeding Services, Brunthaller CS и др. Ожидается, что мероприятие посетит и делегация ЧР.

Юбилейная, 30-я по счету, международная агропромышленная выставка «АгроКомплекс» и агропромышленный форум пройдут в Уфе с 17 по 20 марта. Помимо Чехии, отдельные экспозиции на мероприятии организуют Австрия и Молдова. Свою продукцию также покажут компании из Германии, Нидерландов, Польши, Италии, Франции, Канады, Германии.

 
 
 
 
 
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