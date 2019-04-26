Чешские компании подписали в Пекине соглашения о сотрудничестве в добывающих отраслях и пищевой промышленности

Представители ряда чешских компаний подписали в пятницу на Чешско-китайском экономическом форуме в Пекине почти десять соглашений и меморандумов о сотрудничестве в добывающих отраслях, пищевой промышленности и в сфере спортивного оснащения.

Президент Чехии Милош Земан, находящийся в Китае с официальным визитом, выступая перед предпринимателями, предостерег от санкций и торговых войн, подчеркнул значение проекта «Нового Шелкового пути», а также выступил в защиту компании Huawei.

В своей речи глава Чехии обратил внимание присутствующих на ухудшение прогноза по росту ВВП Германии, причиной которого он считает «Брексит» и торговые войны между США и ЕС, а также торговые войны между США и КНР. Воспрепятствовать такого рода рискам, по мнению чешского президента, можно частично именно посредством такой инициативы как «Новый Шелковый путь» и взаимного сотрудничества между Чехией и Китаем.