Чешские кинокритики назвали лучшим фильмом 2018 года драму «Ян Палах»

Катерина Айзпурвит
03-02-2019
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Лучшим чешским фильмом 2018 года по версии кинокритиков стала драма режиссера Роберта Седлачека «Ян Палах», посвященная судьбе пражского студента, совершившего в 1969 году акт самосожжения. Торжественная церемония награждения премиями Чешской кинокритики состоялась вечером 2 февраля в пражском театре «Арха».

Приз за лучшую режиссуру был присужден Олмо Омерзу за ленту «Все будет» о путешествии двух подростков по заснеженной Чехии. Лучшими сценаристами были названы Томаш Павличек и Луцие Бокштефлова, участвовавшие в создании комедии «Продается дача». В целом награды Чешской кинокритики в разных номинациях получили восемь лент и 14 деятелей кинематографа.

 
 
 
 
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