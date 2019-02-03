Чешские кинокритики назвали лучшим фильмом 2018 года драму «Ян Палах»

Лучшим чешским фильмом 2018 года по версии кинокритиков стала драма режиссера Роберта Седлачека «Ян Палах», посвященная судьбе пражского студента, совершившего в 1969 году акт самосожжения. Торжественная церемония награждения премиями Чешской кинокритики состоялась вечером 2 февраля в пражском театре «Арха».

Приз за лучшую режиссуру был присужден Олмо Омерзу за ленту «Все будет» о путешествии двух подростков по заснеженной Чехии. Лучшими сценаристами были названы Томаш Павличек и Луцие Бокштефлова, участвовавшие в создании комедии «Продается дача». В целом награды Чешской кинокритики в разных номинациях получили восемь лент и 14 деятелей кинематографа.