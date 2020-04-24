Чешские ИВЛ привлекли внимание иностранных заказчиков

Чешские ИВЛ CoroVent, производимые фирмой MICo Group, штаб-квартира которой находится в городе Тржебич, заинтересовали ряд иностранных заказчиков. Об этом информационному агентству ČTK сообщил официальный представитель MICo Иржи Деннер. Оборудование, ставшее особенно востребованным из-за пандемии нового коронавируса, компания намерена запустить в производство немедленно, как только будет получено окончательное разрешение Минздрава Чехии. Отечественным заказчикам в приоритетном режиме будут поставлены 500 ИВЛ CoroVent.

Чешский прибор разработан специалистами, объединенными платформой COVID19CZ. Финансово реализация проекта осуществлялась за счет открытого сбора пожертвований. Поставки ИВЛ на внутренний рынок должны ликвидировать дефицит жизненно важного оборудования в чешских больницах, как краевых, так и городских.

Заграничные клиенты прислали MICo заявки на 6000 ИВЛ. Речь идет о заказчиках из Италии, Испании, Германии, Иордании.