Чешские истребители возвращаются из Прибалтики после завершения военной миссии

Польские истребители приступили к патрулированию воздушного пространства стран Балтии и прилегающей к ним акватории Балтийского моря – в рамках миссии НАТО «Балтийское воздушное патрулирование» (Baltic Air Policing) – вместо чешских военных. Пять JAS-39C Gripen ВВС Чешской Республики несли службу с сентября текущего года. За это время они совершили 13 вылетов в реакции на появление российских военных самолетов, которые не отвечали на предупреждения.

Чешские истребители прибудут на родину в четверг, 2 января. В течение нескольких дней из Эстонии будет также доставлен военный материал. В 2020 году чешские солдаты продолжат нести службу в Литве и Латвии.