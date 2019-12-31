Архив передач

Чешские истребители возвращаются из Прибалтики после завершения военной миссии

Тимур Кашапов
31-12-2019
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Польские истребители приступили к патрулированию воздушного пространства стран Балтии и прилегающей к ним акватории Балтийского моря – в рамках миссии НАТО «Балтийское воздушное патрулирование» (Baltic Air Policing) – вместо чешских военных. Пять JAS-39C Gripen ВВС Чешской Республики несли службу с сентября текущего года. За это время они совершили 13 вылетов в реакции на появление российских военных самолетов, которые не отвечали на предупреждения.

Чешские истребители прибудут на родину в четверг, 2 января. В течение нескольких дней из Эстонии будет также доставлен военный материал. В 2020 году чешские солдаты продолжат нести службу в Литве и Латвии.

 
 
 
 
 
 
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