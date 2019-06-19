Чешские историки просят открыть российские архивы

Чешский историк Адам Градилек, сотрудник Института изучения тоталитарных режимов, выступил на состоявшемся 19 июня в Москве Чешско-российском дискуссионном форуме с докладом «Чехословацкие беженцы от нацизма как жертвы сталинских репрессий».
В заключение своего выступления он прочел письмо, подписанное руководителями научно-исследовательских институтов ЧР, с просьбой открыть для исследования архивы, в которых хранятся документы, касающиеся 10 тысяч граждан Чехословакии, бежавших в СССР от преследования нацистов и превратившихся там в узников ГУЛАГа. Письмо заканчивается призывом в год 80-летия оккупации Чехословакии позволить историкам изучить эти материалы и тем самым отдать дань памяти жертвам репрессий.
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