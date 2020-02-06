Чешские историки получат расширенный доступ к архивам Украины

Договор, подписанный в Праге представителями чешского Института изучения тоталитарных режимов (ÚSTR), Архивом подразделений безопасности и Государственной архивной службой Украины призван упростить доступ к архивным документам, касающимся судеб чехословаков на территории бывшего СССР.

Договор был подписан 4 февраля на Чешско-украинском форуме, о чем ÚSTR информировал ЧТК в среду в пресс-релизе. «Получить документы бывших советских разведывательных служб, касающихся Чехословакии и репрессий в отношении чехословацких граждан, которым они подверглись на советской территории, ÚSTR стремился уже с 2012 года», - рассказал историк Адам Градилек.

Из-за проводимой Россией политики в архивном деле, Институт изучения тоталитарных режимов сосредоточил главные усилия на получении информации из украинских архивов, а с 2016 года, в частности, также из Государственного архива Служб безопасности Украины.