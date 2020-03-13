Чешские и зарубежные студенты программы Erasmus смогут вернуться на родину

Сотни иностранных студентов, которые учатся в Чешской Республике в рамках программы Erasmus, смогут покинуть страну, несмотря на ограничения, введенные чешским правительством и другими странами в связи с распространением коронавируса. Чешские студенты должны обратиться в посольства своей страны. О готовности поспособствовать их возвращению заявил министр иностранных дел Томаш Петршичек. Только в Италии по состоянию на начало марта по программе Erasmus обучалось 150 студентов из ЧР.

Петршичек сообщил, что посольства получат соответствующие списки студентов. Их сотрудники свяжутся с ними и установят, смогут ли молодые люди вернуться в Чехию. Соответствующие списки МИД ЧР получит сегодня от Министерства образования.