Чешские и моравские виноделы завоевали на дегустационном конкурсе AWC Vienna 298 медалей

67 золотых и 231 серебряную медаль завоевали чешские и моравские виноделы на международном дегустационном конкурсе Austrian Wine Challenge Vienna. В состязании, которое прошло в столице Австрии, принимало участие более 12,5 тысяч вин от 1756 производителей из 42 стран мира. Виноделы из Чешской Республики, выдвинули на конкурс 424 вида вина.

AWC Vienna является одним из крупнейших в мире дегустационных конкурсов. Дегустации вин проводятся Федеральным колледжем и Департаментом по виноградарству и помологии в Клостернойбурге. Отбор проходит в формате слепой дегустации. Команда экспертов состоит из национальных и международных виноделов, винных экспертов, сомелье и журналистов. Вина, набравшие 90 и более баллов, получают золотую медаль, от 87 до 89,9 баллов – серебряную, от 84 до 86,9 – знак отличия.