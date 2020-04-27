Архив передач

Чешские граждане владеют 6 миллионами автомобилей, средний возраст машин – 15 лет

Антон Каймаков
27-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

К концу первого квартала 2020 года общее количество автомобилей, принадлежащих гражданам Чехии, составило 6,03 миллиона (за три месяца прирост составил более 40 тысяч). Средний возраст машин увеличился и ныне составляет 15 лет (прошлогодний показатель – 14,9 года). Сказывается рост притока б/у машин с заграничных рынков. Информацию опубликовал Союз импортеров автомобилей. За первый квартал в Чехию было ввезено более 37 тысяч легковых машин, изначально проданных в других странах.

Общее количество реализованных в Чехии новых машин из-за эпидемии коронавируса за первый квартал 2020 года снизилось на 16%.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 