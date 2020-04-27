Чешские граждане владеют 6 миллионами автомобилей, средний возраст машин – 15 лет

К концу первого квартала 2020 года общее количество автомобилей, принадлежащих гражданам Чехии, составило 6,03 миллиона (за три месяца прирост составил более 40 тысяч). Средний возраст машин увеличился и ныне составляет 15 лет (прошлогодний показатель – 14,9 года). Сказывается рост притока б/у машин с заграничных рынков. Информацию опубликовал Союз импортеров автомобилей. За первый квартал в Чехию было ввезено более 37 тысяч легковых машин, изначально проданных в других странах.

Общее количество реализованных в Чехии новых машин из-за эпидемии коронавируса за первый квартал 2020 года снизилось на 16%.