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Чешские граждане предпочитают оставаться беспартийными

Антон Каймаков
07-10-2019
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Только 8% чешских граждан за последних 10 лет серьезно задумывались о том, чтобы вступит в ряды одной из чешских политических партий. Две трети участников опроса (около 70%), осуществленного Центром изучения общественного мнения, считают, что партии вносят раздор в чешское общество, и интерес к реальному мнению народа начинают проявлять только в канун очередных выборов. 60% респондентов уверены, что партии подвержены коррупции. 70% граждан также поддерживают мнение, что политические партии интересуются исключительно собственной выгодой.

Одновременно с этим Центр изучения общественного мнения выяснил, что отношение чешских граждан к политическим партиям в настоящее время наиболее положительно с 2005 года, когда подобного рода исследование проводилось в последний раз.

 
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