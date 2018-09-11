Чешские граждане отдают предпочтение единовременной выплате пенсионной страховки

Почти 4,5 миллиона чешских граждан заключило договор о дополнительном пенсионном страховании или открыли накопительный пенсионный счет. В момент выхода на пенсию, большинство граждан предпочитает получить дополнительные пенсионные накопления в полном объеме. Выплату ежемесячной ренты выбирает лишь каждый десятый из дополнительно застрахованных пенсионеров.

Ренту чаще всего выбирают мужчины, так как суммы их пенсионных накоплений обычно выше, чем у женщин, что обусловлено разницей в зарплате.