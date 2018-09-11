Чешские граждане отдают предпочтение единовременной выплате пенсионной страховки

Антон Каймаков
11-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Почти 4,5 миллиона чешских граждан заключило договор о дополнительном пенсионном страховании или открыли накопительный пенсионный счет. В момент выхода на пенсию, большинство граждан предпочитает получить дополнительные пенсионные накопления в полном объеме. Выплату ежемесячной ренты выбирает лишь каждый десятый из дополнительно застрахованных пенсионеров.

Ренту чаще всего выбирают мужчины, так как суммы их пенсионных накоплений обычно выше, чем у женщин, что обусловлено разницей в зарплате.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 