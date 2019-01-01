Чешские граждане опасаются миграции, терроризма и недостатка воды

Антон Каймаков
01-01-2019
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Согласно результатам опроса агентства «Median», осуществленного по заказу «Чешского Радио», главные опасения чешских граждан в 2019 году связаны с возможностью осуществления в Европе новых атак террористической организации «Исламское государство», миграцией большого количества людей и недостатком питьевой воды. Исследование было осуществлено в первой половине декабря 2018 года. Аналитики выбрали тринадцать видов угроз, касающихся военной сферы, энвиронментальных рисков, политической, социальной и культурной областей.

Оказалось, что граждане ощущают нарастание количества проблем, связанных с изменением климата, а например, терроризма опасается меньше граждан, чем в прошлом, хотя этот вид риска остается в числе важных. В качестве серьезной проблемы для Чехии и Европы многие респонденты называют влияние, которое могут оказывать некоторые страны, например, Россия.

 
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