Чешские фруктоводы, в отличие от овощеводов, не получат компенсаций для смягчения убытков в связи с засухой

Лорета Вашкова
19-12-2018
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Чешским фруктоводам не будут выплачены компенсации для смягчения масштаба убытков в связи с засухой нынешнего года – прежде всего по причине ограниченного объема средств в рамках дотационной программы. Министерство сельского хозяйства ЧР не включило фрукты в перечень продукции, на которую могут распространяться субсидии. Приоритетом, по мнению специалистов Минсельхоза, являются компенсации убытков, например, в случае кормовых культур, сообщил пресс-секретарь министерства Войтех Билы.

Фруктоводы обвиняют Министерство сельского хозяйства в непоследовательности и не приемлют такой постановки вопроса, полагая, что имеют такое же право на компенсации, как овощеводы и фермеры, выращивающие зерновые, мак и другие сельскохозяйственные культуры.

 
 
 
 
 
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