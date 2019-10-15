Чешские фирмы уходят из офшора

В офшорной зоне (или, как ее часто в шутку называют, в «налоговом рае») на данный момент зарегистрировано 12 265 чешских компаний, что является самым низким показателем с 2011 года. В течение первых трех кварталов текущего года 540 чешских компаний покинуло офшор. Об этом сегодня, 15 октября, сообщила консалтинговая фирма Bisnode. Сейчас в офшорной зоне зарегистрировано 2,44% от общего количества чешских компаний. Аналитик Bisnode Петра Степанова отметила, что чешские фирмы начали массово уходить из офшора. Только за первые три квартала этого года «налоговый рай» покинуло 130 компаний, что на 139% больше, чем в 2018 и 2016 годах, и на 250% больше по сравнению с 2017 годом. По ее словам, причиной является давление со стороны ЕС, а также риск потери хорошей репутации.