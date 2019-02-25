Чешские фирмы снижают объемы инвестиций в Великобритании

С начала 2019 года, в преддверии «Брексита» чешские компании снижают объемы инвестиций в Великобритании и переносят часть производства в континентальную Европу. Такие данные приведены в докладе агентства CzechTrade.

В последние месяцы также наблюдается снижение импорта из Великобритании в Чехию. В декабре 2018 года этот показатель в межгодовом сравнении снизился на 35%. Как сообщает Чешское статистическое управление, экспорт из Чешской Республики в Соединенное Королевство упал за прошлый года на 2,5%, до уровня 2015 года.

Как сообщает директор агентства CzechTrade В Лондоне Мартин Мацоурек, ряд британских компаний рассматривает возможность переноса своих штаб-квартир в ЕС, однако в такие финансовые центры как Франкфурт, Дублин, Нидерланды, а не в Чешскую Республику.