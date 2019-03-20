Чешские фирмы покидают Прагу и уходят в регионы

Эва Туречкова
20-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешские фирмы все чаще устремляются в регионы. Причина этого тренда – нехватка в столице рабочей силы, более высокие расходы на зарплаты и аренду офисных помещений, частая смена работников, сообщает ассоциация ABSL.

Наиболее привлекательными с точки зрения работодателей городами в Чехии являются Брно, Острава, Оломоуц и Плзень. В последнее время к ним относятся также Градец-Кралове, Либерец, Чешске-Будейовице и Пардубице.

Аренда коммерческих помещений в городах Моравии на 30 процентов ниже пражских, на треть ниже и зарплаты самих работников.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 