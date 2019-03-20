Чешские фирмы покидают Прагу и уходят в регионы

Чешские фирмы все чаще устремляются в регионы. Причина этого тренда – нехватка в столице рабочей силы, более высокие расходы на зарплаты и аренду офисных помещений, частая смена работников, сообщает ассоциация ABSL.

Наиболее привлекательными с точки зрения работодателей городами в Чехии являются Брно, Острава, Оломоуц и Плзень. В последнее время к ним относятся также Градец-Кралове, Либерец, Чешске-Будейовице и Пардубице.

Аренда коммерческих помещений в городах Моравии на 30 процентов ниже пражских, на треть ниже и зарплаты самих работников.