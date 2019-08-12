Чешские фермеры против предложения ООН сократить поголовье крупного рогатого скота

Лорета Вашкова
12-08-2019
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Чешские земледельцы отвергают кампанию, в которой разведение крупного рогатого скота и свиней рассматривается с точки зрения оценки выбросов антропогенных парниковых газов и вытекающего из этого глобального потепления.

«Из-за призыва экспертов ООН по изменению климата (IPCC) сократить, кроме прочего, излишнее потребление мяса и изменить систему производства пищевых продуктов в Чехии также были озвучены предложения о сокращении поголовья скота», – сообщил агентству ČTK глава Краевой сельскохозяйственной палаты Ярослав Шима.

Однако поголовье крупного рогатого скота и свиней на чешской территории за 30 лет снизилось уже, по словам Шимы, на две трети, и по сравнению с Францией или Германией является низким.

 
 
 
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