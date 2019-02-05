Чешские евродепутаты перед выборами в Европарламент создают новую партию «Голос»

Катерина Айзпурвит
05-02-2019 oбновлено
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Депутаты Павел Теличка и Петр Ежек, избранные в 2014 году в Европейский парламент от движения ANO, сообщили о создании собственной партии «Голос» (Hlas). От новой партии они намерены баллотироваться в Европарламент на выборах в мае 2019 года и действовать на политической сцене Чехии. Как сообщил журналистам Павел Теличка, «это будет проевропейское политическое движение, защищающее принципы либеральной демократии и модернизацию экономики». Он подчеркнул, что партия создается как открытая платформа, которая позволит участвовать в политике новым людям, которые не видят такую возможность в рамках существующих партий.

В комитет по созданию новой партии, помимо депутатов, вошли юрист Алеш Новак и социолог Мартин Пршевратил. Инициаторы уже начали сбор подписей для регистрации политического движения в Министерстве внутренних дел. По словам Телички, у партии остается достаточно времени для подготовки списка кандидатов к выборам в Европарламент.

Катерина Айзпурвит
05-02-2019 oбновлено
Отослать электронной почтой
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