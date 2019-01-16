Чешские экспортеры обеспокоены срывом принятия договора по Brexit

Антон Каймаков
16-01-2019
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Отказ парламентариев Великобритании принять договор по Brexit, ставший результатом длительных переговоров с ЕС, Чешская ассоциация экспортеров охарактеризовала, как «плохую новость» для компаний, экспортеров и всего Евросоюза.

Представители ассоциации ожидают, что после начала «дикого Brexit» на границах сразу же образуются огромные очереди, так как обе стороны немедленно начнут взимать таможенные пошлины с перевозимых грузов. Большую угрозу Ассоциация также видит и в прекращении свободного передвижения рабочей силы между Великобританией и странами ЕС.

 
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