Чешские экспортеры обеспокоены срывом принятия договора по Brexit

Отказ парламентариев Великобритании принять договор по Brexit, ставший результатом длительных переговоров с ЕС, Чешская ассоциация экспортеров охарактеризовала, как «плохую новость» для компаний, экспортеров и всего Евросоюза.

Представители ассоциации ожидают, что после начала «дикого Brexit» на границах сразу же образуются огромные очереди, так как обе стороны немедленно начнут взимать таможенные пошлины с перевозимых грузов. Большую угрозу Ассоциация также видит и в прекращении свободного передвижения рабочей силы между Великобританией и странами ЕС.