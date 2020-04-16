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Чешские эксперты предостерегают перед угрозой кибератак на больницы и другие цели

Лорета Вашкова
16-04-2020
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Национальное ведомство кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB) предостерегает перед угрозой кибератак против чешских больниц и других учреждений. По словам экспертов ведомства, выведение компьютерных сетей из строя может произойти в ближайшие дни. Об этом сообщил в пресс-релизе NÚKIB его пресс-секретарь Радек Голы.

Как выяснило ведомство, планы «заражения» компьютерной сети избранных мишеней вирусом находятся на стадии подготовки и активного использования механизма известного как spear phishing.

"Оповестить о возможности актуальной киберугрозы мы решили, исходя из собственного анализа и данных наших партнеров. Информация, которой мы располагаем, дает все основания озвучить предупреждение о риске реальных кибератак на значимые цели в Чешской Республике и, в первую очередь, на систему учреждений здравоохранения", - отметил директор ведомства Карел Ржегка.

 
 
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