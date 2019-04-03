Чешские египтологи обнаружили комплекс гробниц королевы Сетибхор периода V династии

Как сообщают чешские египтологи, в ходе раскопок в южной части Саккары, в области древнейших некрополей, ими была обнаружена гробница вельможи Хуи. Она примыкает к комплексу усыпальницы царицы Сетибор – жены фараона Джедкара Исеси из V династии. Ранее наука не располагала информацией об этой королеве, жившей в третьем тысячелетии до нашей эры, отметили в Чешском институте египтологии.

Ученым удалось прочитать имя Сетибхор, выбитое на одной из стен комплекса. Скорее всего, это была главная супруга одного из самых могущественных властителей Древнего царства. Гробница Сетибхор слишком обширна для обычной жены фараона и представляет собой целый храмовый комплекс.