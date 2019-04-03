Чешские египтологи обнаружили комплекс гробниц королевы Сетибор периода V династии

Как сообщают чешские египтологи, в ходе раскопок на юге Сахары ими была обнаружена гробница вельможи Гуиго. Она примыкает к комплексу усыпальницы королевы Сетибор – жены фараона Джедкара Исеси из V династии. Ранее наука не располагала информацией об этой королеве, жившей в третьем тысячелетии до нашей эры, отметили в Чешском институте египтологии.

Ученым удалось прочитать имя Сетибор, выбитое на одной из стен комплекса. Скорее всего, это была главная супруга одного из самых могущественных властителей Древнего царства. Гробница Сетибор слишком обширна для обычной жены фараона и представляет собой целый храмовый комплекс.