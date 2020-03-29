Чешские дома престарелых не смогут принимать новых клиентов без негативных анализов на заражение коронавирусом

С понедельника, 30 марта, чешским домам престарелых запрещено принимать новых клиентов, если у них не будет негативного анализа на присутствие в теле нового коронавируса. О введении данной меры вечером в воскресенье договорились главы ведомств труда и здравоохранения Чешской Республики.

Новая мера касается не только пенсионеров, поступающих в специализированные учреждения социальной опеки, но также и пациентов палат для длительно больных граждан. Все кто в течение эпидемии корнавируса в Чехии будет принят домами престарелых или клиниками для длительно больных граждан в течение первых 14 дней должны находиться в карантине и не контактировать с остальными обитателями выше упомянутых учреждений.