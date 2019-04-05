Чешские дизайнеры станут участниками Миланской недели дизайна

В рамках тесного сотрудничества организаторов таких смотров как Czech Design Week и Digital Detox Design несколько молодых чешских дизайнеров представят свои работы на Миланской неделе дизайна (Мilan Design Week). Ярмарка состоится с 9 по 14 апреля.

К участию в престижном смотре приглашены художник по стеклу Франтишек Юнгвирт с новой коллекцией ваз LENTIL, Павел Копршива младший, создающий прежде всего изделия художественного стекла ручной работы, вдохновленные удивительным миром насекомых, дизайнер мужской одежды Владимир Станек со своей коллекцией STINAK и другие выпускники пражской Высшей школы прикладного искусства (UMPRUM).