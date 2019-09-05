В связи с ростом агрессии среди несовершеннолетних чешские депутаты выступили за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности до 14 лет с нынешних 15. Об этом сообщает издание MF DNES со ссылкой на результаты собственного опроса, в котором участвовали 103 члена парламента. 60 из них выступили за ужесточение правил.

По мнению парламентариев, несовершеннолетние хорошо осознают социальную значимость причиненного вреда, а безнаказанность им только вредит. Премьер-министр Андрей Бабиш поддержал депутатов. «В Германии, Австрии и Словакии возраст уголовной ответственности снижен до четырнадцати лет. В Англии он составляет десять лет, в Шотландии – восемь», - напомнил он. Эксперты, в свою очередь, полагают, что снижение возраста негативно повлияет на уровень детской преступности.