Чешские депутаты выступили за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности до 14 лет

Тимур Кашапов
05-09-2019
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В связи с ростом агрессии среди несовершеннолетних чешские депутаты выступили за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности до 14 лет с нынешних 15. Об этом сообщает издание MF DNES со ссылкой на результаты собственного опроса, в котором участвовали 103 члена парламента. 60 из них выступили за ужесточение правил.

По мнению парламентариев, несовершеннолетние хорошо осознают социальную значимость причиненного вреда, а безнаказанность им только вредит. Премьер-министр Андрей Бабиш поддержал депутатов. «В Германии, Австрии и Словакии возраст уголовной ответственности снижен до четырнадцати лет. В Англии он составляет десять лет, в Шотландии – восемь», - напомнил он. Эксперты, в свою очередь, полагают, что снижение возраста негативно повлияет на уровень детской преступности.

 
 
 
 
 
 
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