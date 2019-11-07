Чешские депутаты внесли поправки в налоговый кодекс и повысили пособие на ребенка

Вечером в среду, 6 октября, нижняя палата Парламента ЧР после продолжительной дискуссии приняла ряд важнейших законопроектов. В частности, были внесены изменения в налоговый кодекс страны, которые предполагают повышение акцизов на крепкий алкоголь и табачные изделия. Были также введены новые налоги на лотерейные выигрыши от 1 млн крон (около 37 тыс. евро) и повышен сбор за внесение изменений в кадастр недвижимости до 2 тыс. крон (около 75 евро).

Кроме того, депутаты утвердили повышение пособия на ребенка на 80 тыс. крон до 330 тыс. (около 12 тыс. евро). Увеличение распространяется не только на новорожденных, но и на детей в возрасте до четырех лет, которым к моменту вступления закона в силу пособие в полном объеме выплачено не было. Для вступления в силу обоих законопроектов их еще должен одобрить Сенат и подписать президент.