Чешские депутаты спорят по поводу участия страны в афганской миротворческой миссии

Чешские депутаты высказывают соболезнования семье старшего сержанта Томаша Прохазки, павшего в понедельник в Афганистане, а также обсуждают целесообразность участия чешских военных в миротворческой миссии в этой стране. В ближайшее время должно состояться заседание депутатского комитетам по вопросам обороны. В нем должен принять участие глава оборонного ведомства, а также начальник Генерального штаба страны.

Движение Свобода и прямая демократия призывает к проведению внеочередного заседания депутатов, где тема миротворческих миссий и участия в них чешских профессиональных военных может быть подвергнута всестороннему обсуждению. По мнению социал-демократического депутата, бывшего министра иностранных дел Любомира Заоралека, Чехия и НАТО должны задуматься о выводе своих подразделений из Афганистана. Подобного мнения придерживается и Коммунистическая партия Чехии и Моравии. Заместитель председателя партии христианских демократов Ян Бартошек передал чешским солдатом благодарность за службу: «Мы гордимся ими и поддерживаем». Бартошек также подчеркнул необходимость проведения серьезного обсуждения мер, которые можно предпринять с целью снижения риска для чешских военных.