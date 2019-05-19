Чешские депутаты совершат официальный визит в Северную Корею

Четверо чешских депутатов по прошествии 14 лет впервые посетят с официальным визитом Северную Корею, где проведут переговоры с официальными представителями о возможности обновления сотрудничества в сфере торговли или культуры. Как полагает председатель Комитета по внешней политике парламента Любомир Заоралек, ранее уже побывавший в КНДР, "вполне возможно, что визит чешских парламентариев внесет лепту в мировое урегулирование на Корейском полуострове".

В ответ на ракетные испытания КНДР в отношении Северной Кореи были введены международные санкции. В 2018 году США обновили переговоры с КНДР, однако вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершилась на два часа раньше положенного времени. Лидеры, однако, так и не сделали совместного заявления по итогам переговоров.