Чешские депутаты предостерегают от эскалации конфликта между США и Ираном

«Ракетные удары, которые Иран нанес по двум американским базам в Ираке, стали ожидаемой реакцией. Тем не менее, последующая эскалация насилия не отвечает интересам ни Ирана, ни США, Евросоюза или Чехии. Если глава Америки Дональд Трамп и представители Ирана не способны сесть за стол переговоров, ключевую роль мог бы сыграть ЕС. Европейский союз, в частности, мог бы предпринять попытку разрядить напряжение и определить правила коммуникации», полагает председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики Oндржей Веселы.

Глава парламентского Комитета по обороне Яна Чернохова считает атаку безответсвенной эскалацией конфликта. Оба политика указывают, что конфликт следует и в дальнейшем решать исключительно на дипломатическом уровне.

Движение «Свобода и прямая демократия» и коммунистическая партия призывают правительство Чехии вывести контингент чешских военных из Ирака.

Председатель христианской партии (KDU-ČSL) Марек Выборны считает самым главным, "чтобы Чехия, как и мировое сообщество призвали обе стороны обострившегося конфликта к максимальной сдержанности".