Члены оборонного комитета чешского парламента по-разному реагируют на сообщение о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году. Российская Федерация, по мнению зампредседателя оборонного комитета от Пиратской партии Яна Липавского, «повторно не соблюдает свои обязательства по договору». Липавский в связи с этим опасается дальнейшего усиления угрозы расширения оружия массового поражения, причем в гонке вооружений в настоящее время он обвиняет в первую очередь Россию.

Ярослав Фолдына от партии социал-демократов считает аннулирование договора со стороны США «неудачным шагом, повышающим напряжение между государствами, которые должны быть союзниками». Фолдына в свою очередь полагает, что "те, кто подначивает возникновение конфликта между Россией и Америкой, преследуют единственную цель – отвлечь внимание от подлинных проблем и угроз".